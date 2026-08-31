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Cantieri e alte temperature, Cosca: "Emergenza non conclusa, lavoratori molto preoccupati"

A lanciare l’allarme è il segretario provinciale Fillea Francesco Cosca che in queste ore riferisce di aver ricevuto diverse telefonate e segnalazioni da parte di lavoratori preoccupati per il ritorno alla normale organizzazione degli orari

A cura di Redazione Redazione
31 agosto 2026 14:38
Cantieri e alte temperature, Cosca: "Emergenza non conclusa, lavoratori molto preoccupati" -
Gela
Attualità
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Gela. Domani termina l'efficacia dell’ordinanza regionale che ha previsto limitazioni alle lavorazioni nelle fasce orarie maggiormente esposte al rischio caldo, ma secondo la Fillea-Cgil provinciale non può certo considerarsi conclusa l’emergenza legata alle alte temperature nei cantieri. A lanciare l’allarme è il segretario provinciale Fillea Francesco Cosca che in queste ore riferisce di aver ricevuto diverse telefonate e segnalazioni da parte di lavoratori preoccupati per il ritorno alla normale organizzazione degli orari. “Come ogni anno – sostiene Cosca - l’attenzione alla sicurezza e alla salute dei lavoratori non può e non deve venire meno, soprattutto di fronte a temperature sempre più elevate e a condizioni climatiche che rendono particolarmente rischiose le attività svolte all’aperto. Allora chiediamo con forza che ci siano controlli seri e che prevalgano nei confronti dei lavoratori il giusto equilibrio che metta assieme la salute prima del mero profitto. Il buonsenso deve servire a salvaguardare chi pur lavorando deve godersi la propria vita e la propria famiglia".

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