"Cantieri a rilento", Forza Italia: "Si recuperino i ritardi"

Gela. Cantieri a rilento. Da Forza Italia, attraverso il segretario Vincenzo Cirignotta, arrivano considerazioni preoccupanti sullo stato di avanzamento dei lavori di "Qualità abitare", tutti partiti negli scorsi mesi. "Forza Italia esprime forte preoccupazione per i ritardi ormai prolungati che caratterizzano diversi cantieri finanziati nel nostro territorio. Opere che erano state annunciate con grandi aspettative come motore di sviluppo urbano, riqualificazione e miglioramento della vivibilità cittadina, appaiono oggi ferme o procedono a ritmi inaccettabilmente lenti, con disagi concreti per la popolazione, per gli operatori economici e per la mobilità urbana. I cantieri aperti già da diversi mesi, vedi lungomare, orto pasqualello, viale indipendenza, via Giovanni Falcone, non mostrano segni di accelerazione soddisfacente; alcuni restano in gran parte inattivi, con pochi operai sul posto. Le attività commerciali nelle vicinanze subiscono un calo degli affari dovuto ai disservizi e al ridotto flusso di clienti. La città ha il diritto di avere informazioni precise e dettagliate sull’avanzamento dei lavori, tempi previsti, modalità operative, se l’amministrazione sta pensando ad interventi acceleratori. Il rilancio passa anche e soprattutto dalla capacità di realizzare concretamente gli interventi finanziati, nei tempi dovuti e con piena efficienza", dice Cirignotta. In municipio, l'assessorato ai lavori pubblici, retto da Luigi Di Dio, ha attivato una verifica su tutti i cantieri in corso. "È dovere dell’amministrazione comunale garantire che la macchina pubblica funzioni bene, che le risorse erogate non restino bloccate e che i cittadini non siano costretti a subire disagi. Forza Italia chiede che vengano adottate subito misure tangibili per recuperare i ritardi e restituire alla città decoro, funzionalità e fiducia", conclude Cirignotta.