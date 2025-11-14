Cantiere lungomare, lavori in stallo: "Chiesto agli uffici se ci sono condizioni per revoca"

L'amministrazione comunale non ha alcuna intenzione di trasformare il secondo tratto del lungomare in un'incompiuta ma, al contrario, intende completare l'opera, prioritaria, entro le scadenze dettate

Gela. L'accelerazione più volte richiesta, anche per via ufficiale, dall'amministrazione comunale, non c'è stata. Il cantiere per la riqualificazione del secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia non va avanti, dopo un'iniziale fase di interventi. Pare non siano bastate le diffide fatte inoltrare sia al consorzio che si aggiudicò l'appalto sia all'azienda che materialmente se ne occupa. Non c'è una presenza sufficiente di personale e le lavorazioni non avanzano affatto. Uno stallo ormai da tempo sotto osservazione del settore lavori pubblici, retto dall'assessore Luigi Di Dio. Sembra ormai che l'unica opzione sia quella della revoca dell'affidamento. "Come parte politica - indica Di Dio - abbiamo chiesto agli uffici se ci sono gli estremi per provvedere in tal senso". C'è stata una fase di attesa, allo scopo di verificare se si procedesse concentrando più operai nel cantiere, finanziato con fondi del programma"Rigenerazione urbana". Consorzio e azienda, a quanto pare, non danno segnali favoreli ed è presumibile che a breve possano arrivare provvedimenti ufficiali da Palazzo di Città. L'amministrazione comunale non ha alcuna intenzione di trasformare il secondo tratto del lungomare in un'incompiuta ma, al contrario, intende completare l'opera, prioritaria, entro le scadenze dettate.