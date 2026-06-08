Campionati nazionali di danza, la Calor Latino Gela fa incetta di medaglie

La scuola di ballo Calor Latino Gela, diretta dai maestri Rocco e Graziana Romano, ha ottenuto piazzamenti di rilievo, confermando la crescita dei propri allievi.

Gela. Dal 4 al 7 giugno si sono disputati i Campionati Nazionali ANMB e i Campionati Nazionali WDC di Danze Latino Americane al Palace Hotel di Palermo, con la partecipazione di numerosi ballerini provenienti da tutta Italia.

La scuola di ballo Calor Latino Gela, diretta dai maestri Rocco e Graziana Romano, ha ottenuto piazzamenti di rilievo, confermando la crescita dei propri allievi.

Nella disciplina Danze di coppia, categoria 16/18 Classe A, Vittorio Rosso e Karola Loggia si sono laureati Campioni Italiani. Nella disciplina Solo Latin Style, Sidney Ardore ha conquistato la seconda posizione. Nella categoria Under 14 Open WDC, Desy D’Alessandro si è laureata Vice Campionessa Italiana e ha raggiunto l’ambita finale nella Open Under 16 WDC Italy. Ludovica D’Aleo ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria Under 14 Classe C, sia nella combinata tre balli sia nei singoli, aggiudicandosi le fasi finali nella categoria Under 14 Open WDC. Medaglia di bronzo anche per Carlotta Dispinzeri nella categoria Under 12 Classe C. Martina Parrino, infine, si è qualificata finalista nella Open Under 16, disciplina Solo Latin Style.

Nel corso della manifestazione, il Presidente Nazionale ANMB Pierluigi Petracca ha voluto rendere omaggio e premiare Alessandro Romano, Nicole Murvana e Giorgia Rovetto — atleti della Calor Latino — per i prestigiosi risultati ottenuti ai Campionati Europei e per il titolo al Blackpool Festival Junior, che mancava all’Italia da venticinque anni.