Campionati italiani di Ancona, poker di ori per Salvo Bianca
Salvo Bianca arricchisce il proprio prestigioso palmares conquistando altre quattro medaglie d’oro.
A cura di Giovanni Indovina
23 marzo 2026 07:30
Gela. Salvo Bianca arricchisce il proprio prestigioso palmares conquistando altre quattro medaglie d’oro ai Campionati Italiani indoor di Ancona. L’atleta giganteggia nei 60m ostacoli, nel salto in lungo, nella staffetta 4x200 e in quella 4x400.
Il tre volte campione mondiale primeggia nuovamente nelle gare disputate, sciorinando prove da sogno che gli permettono di sbaragliare la concorrenza degli avversari e aggiungere altri quattro riconoscimenti al proprio ricco medagliere.