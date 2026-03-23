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Campionati italiani di Ancona, poker di ori per Salvo Bianca

Salvo Bianca arricchisce il proprio prestigioso palmares conquistando altre quattro medaglie d’oro.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
23 marzo 2026 07:30
Campionati italiani di Ancona, poker di ori per Salvo Bianca -
Gela
Sport
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Gela. Salvo Bianca arricchisce il proprio prestigioso palmares conquistando altre quattro medaglie d’oro ai Campionati Italiani indoor di Ancona. L’atleta giganteggia nei 60m ostacoli, nel salto in lungo, nella staffetta 4x200 e in quella 4x400.

Il tre volte campione mondiale primeggia nuovamente nelle gare disputate, sciorinando prove da sogno che gli permettono di sbaragliare la concorrenza degli avversari e aggiungere altri quattro riconoscimenti al proprio ricco medagliere.

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