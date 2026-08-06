Campi Flegrei, Musumeci “Al lavoro per ridurre l’esposizione al rischio”

ROMA (ITALPRESS) - "Non mi sentirete più parlare di messa in sicurezza, chi lo dice è uno sprovveduto, la scienza ci dice che su un vulcano attivo nessuno può garantire sicurezza, possiamo solo lavora...

ROMA (ITALPRESS) - "Non mi sentirete più parlare di messa in sicurezza, chi lo dice è uno sprovveduto, la scienza ci dice che su un vulcano attivo nessuno può garantire sicurezza, possiamo solo lavorare per ridurne l'esposizione al rischio, nessuno può conoscere quale può essere la reazione del vulcano". Lo ha detto Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, nel corso dell'informativa alla Camera sui recenti eventi sismici che hanno colpito l'area dei Campi Flegrei, esprimendo "piena e convinta solidarietà, da parte mia e del governo alla popolazione colpita, ai feriti, a quanti hanno dovuto lasciare la propria casa perchè inagibile". "Il governo è pronto alle proposte che dovessero arrivare dal Parlamento" ha aggiunto Musumeci "non esistono soluzioni facili a problemi difficili, questo è un problema difficilissimo, lasciamo stare le polemiche, e proviamo insieme a migliorare il presente".

L'area di intervento, ha sottolineato, "comprende 15 mila edifici, con 85 mila abitanti, noi possiamo migliorare la condizione di resistenza ma non possiamo garantire sicurezza, siamo sul vulcano Campi Flegrei del quale non conosciamo le possibili reazioni". I sindaci "dicono 'facciamo prestò, siamo accanto a loro da sempre: ad oggi non c'è un soggetto che coordina gli interventi sul piano operativo perchè lì non è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale" che "viene proposto dalla Regione e il Consiglio dei ministri valuta, lo dico senza polemica. Lo avevo proposto un anno fa agli enti locali, mi era stato detto che c'era un parere negativo", ha concluso il ministro.

- foto: Ipa Agency -

(ITALPRESS).