La crisi Campagne, "pronti a diffidare Consorzio bonifica": niente acqua per condotte colabrodo

Lo stesso Scudera, che è in contatto con il sindaco Terenziano Di Stefano e con l'assessore Filippo Franzone, sembra avere poche speranze rispetto a interventi, nell'immediato, da parte del governo regionale

Gela. Non è solo l'atavica carenza delle dighe a determinare l'arretramento netto del comparto agricolo locale. Quando l'acqua dai bacini artificiali c'è, seppur ridotta al minimo, sono le condotte che non consentono di farla arrivare nei campi. E' quanto sta accadendo anche in questo periodo. “Ormai, siamo pronti a diffidare il Consorzio di bonifica – dice l'imprenditore agricolo Liborio Scudera – da tre anni, non si riesce ad avere acqua nei campi perché le condotte sono un colabrodo e il Consorzio di bonifica, così ci riferiscono, non ha spesso fondi per i lavori di riparazione. A questo punto, ci chiediamo a cosa serva il Consorzio di bonifica? Non critichiamo il lavoro condotto dai pochi operatori rimasti ma in generale vorremmo capire perché il Consorzio non ha fondi dato che noi versiamo periodicamente le quote previste”. Lo stesso Scudera, che è in contatto con il sindaco Terenziano Di Stefano e con l'assessore Filippo Franzone, sembra avere poche speranze rispetto a interventi, nell'immediato, da parte del governo regionale. “L'assessore regionale Luca Sammartino ha parlato degli interventi nell'area della Piana di Catania – sottolinea l'imprenditore – ma per l'area della Piana di Gela, invece, non deve esserci nulla? Ci viene spiegato che dovremmo investire sui laghetti privati, anche con stanziamenti in parte a fondo perduto. Ma per fare cosa? Per avere laghetti vuoti dato che l'acqua non arriva, il Consorzio di bonifica non la richiede e così finisce in mare. Anche il piano delle traverse non serve a nulla senza acqua. Sarebbe stato meglio sfruttare quelle somme per ammodernare le condotte”. Ancora una volta, quello delle campagne locali è un fronte sempre più emergenziale e le lacune, enormi, non sono solo dovute alle dighe vuote o quasi.