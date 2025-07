Campagne, arriva la videosorveglianza per rafforzare la sicurezza: approvato progetto

La videosorveglianza potrebbe dare un supporto in più alle forze dell'ordine e alla procura

Gela. Il progetto è stato approvato per un totale di centomila euro, fondi inseriti nella legge finanziaria regionale. È prevista l'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle aree rurali della città, che da sempre sono un punto molto delicato per la sicurezza, essendo di fatto terra di nessuno. Agricoltori e operatori lamentano danneggiamenti, furti, incendi dei terreni e pascoli abusivi. La videosorveglianza potrebbe dare un supporto in più alle forze dell'ordine e alla procura. Il settore comunale lavori pubblici ha proceduto all'approvazione del progetto. Cifre e coperture finanziarie sono state confermate. Si passerà, dopo l'aggiudicazione, alla fornitura e all'installazione della videosorveglianza, in punti strategici di un territorio rurale comunque molto vasto. Anche nell'area urbana i sistemi video sono stati implementati, con ulteriori progetti che hanno ottenuto copertura per il tramite di stanziamenti ministeriali.