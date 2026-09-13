Campagna nazionale per la lotta alla Sla, Palazzo di Città illuminato di verde

L’iniziativa nasce dal confronto avviato dalla commissione, che ha accolto le richieste avanzate dalle associazioni e dai pazienti affetti da Sla

Gela. La commissione consiliare sanità ha accolto le richieste delle associazioni e in occasione della giornata nazionale per la lotta alla Sla, in programma il 18 settembre, Palazzo di Città si prepara a tingersi di verde, colore simbolo della lotta alla sclerosi laterale amiotrofica. L’iniziativa nasce dal confronto avviato dalla commissione, che ha accolto le richieste avanzate dalle associazioni e dai pazienti affetti da Sla. Da questo percorso è scaturita la disponibilità a illuminare di verde Palazzo di Città il 18 settembre, trasformando un edificio pubblico in un simbolo di sensibilizzazione e solidarietà. L’illuminazione rappresenterà non soltanto un gesto simbolico, ma anche un’occasione per ricordare quanto sia importante parlare di Sla, conoscere le difficoltà quotidiane affrontate dalle persone che convivono con la malattia e garantire loro attenzione, assistenza e dignità.