Camera, candidato del centrodestra Roscioli vince le suppletive a Reggio Calabria
REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - Quando sono state scrutinate 263 sezioni su 487, alle elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria è ampiamemte in testa il candidato del...
REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - Quando sono state scrutinate 263 sezioni su 487, alle elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria è ampiamemte in testa il candidato del centrodestra, Fabio Roscioli, con il 53,62%. Segue al 36,04% Francesco Antonio Benedetto del centrosinistra, mentre Domenico Giannetta di Futuro Nazionale con Vannacci è al 9,02% e Francesco Toscano di Democrazia Sovrana e Popolare all'1,32%.
Su X, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto
commenta con "Vittoria!" e un video dei festeggiamenti.
- Foto ufficio stampa Roberto Occhiuto -
(ITALPRESS).
Fact Check
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Fonte:
- https://www.italpress.com/camera-candidato-del-centrodestra-roscioli-vince-le-suppletive-a-reggio-calabria/
Verificato il: 28 settembre 2026