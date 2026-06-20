Camelot, esplosione di sapori nel nuovo ristorante di carne alla brace sul lungomare

Atmosfera elegante, vista mare e carni alla brace di carbonella: apre Camelot, il nuovo ristorante firmato Andrea Smecca.

Gela. Un nuovo punto di riferimento per gli amanti della buona cucina apre le porte sul lungomare Federico II di Svevia. Si chiama Camelot ed è il nuovo ristorante che unisce eleganza, tradizione e sapori autentici in una location raffinata affacciata sul mare.

Dietro il progetto c’è Andrea Smecca, nome già conosciuto per la passione e l’attenzione dedicate alla valorizzazione della carne di qualità. Proprio la cottura rigorosamente su brace a carbonella rappresenta il tratto distintivo del locale, una scelta che esalta aromi, consistenze e gusto, regalando ai clienti un’esperienza gastronomica autentica.

Camelot nasce con l’obiettivo di offrire molto più di una semplice cena. Gli ambienti, curati in ogni dettaglio, accolgono gli ospiti in un’atmosfera raffinata dove il comfort incontra il fascino del mare. Un luogo pensato per chi desidera concedersi momenti di relax e convivialità, accompagnati dai sapori della migliore tradizione culinaria.

Il percorso gastronomico prende il via con un ricco buffet di antipasti che celebra le eccellenze del territorio e le ricette della cucina casareccia. A seguire, protagonisti assoluti sono i migliori tagli di carne, preparati e cotti sul braciere a carbone per garantire una qualità che punta a soddisfare anche i palati più esigenti.

“Esiste un luogo dove l’eleganza incontra il sapore autentico della nostra terra”, è il messaggio che accompagna l’apertura di Camelot, una nuova realtà che punta a coniugare il gusto di casa con un’accoglienza ricercata.

Con la sua posizione privilegiata sul lungomare di Gela e una proposta gastronomica incentrata sulla qualità delle materie prime e sulla tradizione della brace, Camelot si candida a diventare una delle novità più interessanti della ristorazione locale.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 392 400 6769.