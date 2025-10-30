Cambia la fascia oraria della Ztl sul lungomare solo la domenica, al via mercatino delle pulci

Variazioni orarie da domenica

Gela. Da domenica 2 novembre e solo per le domeniche ed i festivi cambiano gli orari della Ztl sul Lungomare. La Ztl sarà attiva dalle ore 09:30 sino alle ore 14:00. Le telecamere di videosorveglianza consentiranno i controlli da remoto. Ogni prima domenica del mese inoltre, il mercatino delle Pulci si svolgerà al Lungomare e non puù al Belvedere di viale Mediterraneo. Ne dà notizia l’assessorato alla Polizia Municipale retta da Simone Morgana.