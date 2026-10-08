Caltanissetta, “Una vita da social – action week”: la Polizia di Stato incontra gli studenti nisseni

Durante gli eventi organizzati in tre istituti scolastici del capoluogo e di San Cataldo dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Caltanissetta, che hanno coinvolto circa 350 studenti delle secondarie di primo grado

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – Nell’ambito della XIV edizione di “Una Vita da Social”, la campagna educativa itinerante della Polizia di Stato contro il cyberbullismo, avviata il 28 settembre scorso, a Roma, e a seguito dei recenti episodi di violenza realizzati da minorenni, la Polizia Postale sta promuovendo, su tutto il territorio nazionale, un’iniziativa straordinaria di sensibilizzazione e prevenzione denominata “Una Vita da Social – Action Week”.

Il progetto, attraverso la presenza degli operatori della Specialità nelle scuole e nei luoghi di aggregazione giovanile, intende raggiungere il maggior numero possibile di studenti, allo scopo di prevenire e contrastare le forme di violenza che scaturiscono dall’uso delle piattaforme digitali di comunicazione e dei social network.

Durante gli eventi organizzati in tre istituti scolastici del capoluogo e di San Cataldo dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Caltanissetta, che hanno coinvolto circa 350 studenti delle secondarie di primo grado, ci sono stati momenti di confronto sulle tematiche del bullismo, cyberbullismo, sextortion, diffusione non consensuale di immagini o video intimi e altre forme di violenza e prevaricazione on line; sono stati inoltre approfonditi i rischi legati alle nuove sfide poste dall’evoluzione tecnologica, con indicazioni utili per un utilizzo più sicuro e consapevole degli strumenti digitali.

L’iniziativa “Una Vita da Social” proseguirà anche nei prossimi mesi, allo scopo di portare il messaggio a migliaia di giovani, per rafforzare il dialogo sui temi della sicurezza digitale, per rendere gli adulti di domani sempre più consapevoli e responsabili, anche in rete.

– Foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).