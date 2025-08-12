Caltanissetta, concorso per il nuovo “Parco della Sicurezza” nell’ex Caserma “Capitano Franco”

L'intervento restituirà alla città circa quattro ettari di spazi riconvertiti in un moderno polo istituzionale e civico

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – L‘Agenzia del Demanio ha pubblicato un concorso internazionale di progettazione in due fasi per la rifunzionalizzazione dell’ex Caserma “Capitano Franco”, situata tra viale della Regione e via Pietro Leone. L’area, oggi inutilizzata, sarà trasformata nel nuovo “Parco della Sicurezza”, un progetto strategico volto alla razionalizzazione delle sedi del Ministero dell’Interno e alla valorizzazione urbana.

L’intervento restituirà alla città circa quattro ettari di spazi riconvertiti in un moderno polo istituzionale e civico. Il progetto prevede la realizzazione di edifici da destinare alla Questura, alla Polizia di Stato e alla D.I.A., oltre a spazi pubblici, aree verdi e alloggi per il personale. L’operazione consentirà di ridurre la frammentazione delle sedi ministeriali, generando risparmi di spesa pubblica e promuovendo nuove centralità urbane, accessibili e sostenibili. Il nuovo complesso sarà ad alta efficienza energetica e si distinguerà per innovazione, funzionalità e qualità architettonica, contribuendo alla rigenerazione del tessuto urbano e al miglioramento della qualità della vita cittadina. L’importo a base di gara è pari a 1.714.484,74 euro. La scadenza delle offerte per la prima fase è fissata alle ore 12 del 21 novembre 2025.

– foto ufficio stampa Agenzia del Demanio –

(ITALPRESS).