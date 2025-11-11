Caltanissetta, accusato di maltrattamenti e violenze alla convivente: 35enne va ai domiciliari

L'uomo ha spiegato la propria versione dei fatti

Caltanissetta. Le indagini a suo carico vanno avanti. Un trentacinquenne nisseno ha però ottenuto gli arresti domiciliari. E' accusato di maltrattamenti e violenze a danno della convivente, che sarebbe stata limitata anche nella sua quotidianità. Una vicenda al centro degli approfondimenti condotti dai pm della procura di Caltanissetta. L'uomo ha spiegato la propria versione dei fatti. Il giudice, accogliendo l'istanza avanzata dal difensore, l'avvocato Salvo Macrì, ha concesso i domiciliari. Il trentacinquenne lascia il carcere. Avrebbe riferito particolari ulteriori, parlando di liti con la convivente dovute al fatto che la donna pare non accettasse il riavvicinamento di lui ai figli nati da una precedente relazione. Elementi che saranno valutati nel prosieguo del procedimento.