Calici di Stelle a Casa Grazia: vino, soul jazz ed emozioni con Mario Biondi

Gela. Un incanto di sapori, suoni e stelle si prepara a prendere vita nella suggestiva cornice della Riserva Naturale del Lago Biviere di Gela. Stasera alle 20:30, Casa Grazia accende la notte con “Calici di Stelle”, l’evento più atteso dai winelover, firmato Movimento del Turismo del Vino, tra calici d’autore, musica soul e bellezza naturale.

Ospite d’eccezione della serata sarà Mario Biondi, artista dalla fama internazionale e voce inconfondibile, calda e profonda come la terra da cui proviene. Il soulman siciliano sarà protagonista di una performance che promette di toccare le corde dell’anima, tra melodie avvolgenti e una natura mozzafiato. L’evento, organizzato dalla famiglia Brunetti nella loro tenuta vitivinicola Casa Grazia, sorge in un luogo intriso di memoria e valori, un tempo dimora dei Padri Salesiani, oggi custode di vigne che affondano le radici nel cuore più autentico della Sicilia. Qui, dove il lago salato più grande della regione incontra il ritmo delle stagioni e l’operosità dell’uomo, nasce un vino definito “stellato figlio della terra”, per dirla con le parole di Neruda.

“Siamo felici e onorati di avere con noi Mario Biondi – afferma Maria Grazia Di Francesco Brunetti, CEO di Casa Grazia – è il coronamento di un sogno condiviso con mio marito Gino. Da sempre ho immaginato che la sua voce potesse fondersi con l’essenza di Casa Grazia: passione, calore e profonda sicilianità. Il suo soul tocca l’anima, come i nostri vini, ambasciatori nel mondo di questo straordinario angolo di Sicilia.”



Accanto al vino, che sarà protagonista assoluto nei calici, la cucina della tradizione siciliana esalterà ogni sorso, offrendo agli ospiti un viaggio sensoriale tra terra, lago e mare. A rendere la notte ancora più vibrante sarà, dopo il concerto, il dj set firmato Riccardo Piparo dei TIPICAL e Dario Melodia Music Supervisor, per un finale all’insegna del ritmo e della condivisione. “Calici di Stelle” a Casa Grazia non è solo un evento, è un’esperienza: un connubio perfetto tra arte, natura, enogastronomia e musica, da vivere sotto un cielo di emozioni, sospesi tra il battito del cuore e il respiro della Sicilia.