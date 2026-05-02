Calcio a 5, torneo delle Regioni: la Rappresentativa Sicilia Under 19 è vicecampione d’Italia

FONDI (ITALPRESS) – La Rappresentativa Sicilia Under 19 è vicecampione d’Italia. È stato questo il verdetto del campo dopo la finale del Torneo delle Regioni di futsal che si è disputato nel Lazio. Al Palasport di Fondi la Calabria ha superato per 7-3 i c

FONDI (ITALPRESS) – La Rappresentativa Sicilia Under 19 è vicecampione d’Italia. È stato questo il verdetto del campo dopo la finale del Torneo delle Regioni di futsal che si è disputato nel Lazio. Al Palasport di Fondi la Calabria ha superato per 7-3 i coetanei siciliani. Sfiorato il nono titolo nazionale per gli isolani che vantano già una bacheca ricca di soddisfazioni come le precedenti affermazioni del 1991, 1992, 1996, 2003, 2010, 2012, 2023 e 2025.

Non c’è il tempo di fare scorrere i primi giri di lancette che la Calabria si porta già in vantaggio sullo 0-3. Ma la partenza sprint dei calabresi non spegne i sogni di speranza dei siciliani che reagiscono, mettendo tanto cuore e determinazione che porta alle reti di Alessi (doppietta) e di Martines che riacciuffa il pari.

Nei minuti iniziali dei supplementari la rete di Muraca spiana la strada alla Calabria che poi dilaga. Alla Sicilia non è bastata la doppietta dell’inesauribile Alessi che conclude il torneo a quota 9 gol. La compagine guidata da Daniele Sciortino, arrivata imbattuta a questo importante appuntamento, cede dopo due anni: l’ultima sconfitta era stata nella semifinale del torneo 2024, proprio contro la Calabria.

Il presidente Sandro Morgana ha tracciato un bilancio complessivo della partecipazione siciliana al Torneo delle Regioni di futsal. “Sono comunque soddisfatto del percorso della nostra Rappresentativa. Desidero rivolgere i miei complimenti a tutti – ha dichiarato il massimo dirigente regionale -. Un bellissimo gruppo, tra giocatori e staff, che ha saputo abbinare alle belle prestazioni i valori del fair play e della lealtà sportiva. Elementi indispensabili per raggiungere certi risultati. Essere arrivati per il secondo anno consecutivo in finale, evidenzia come il calcio a cinque in Sicilia sia una realtà di assoluta eccellenza, capace di esprimere qualità, organizzazione e continuità ai massimi livelli. I numeri, del resto, parlano chiaro: il nostro Comitato continua ad essere il primo in Italia per numero di tesserati nel futsal. Un ringraziamento particolare va al consigliere regionale Maurizio Rizza, al delegato regionale del calcio a 5 Maximiliano Birchler, al responsabile tecnico Nello Cavarra, al tecnico Daniele Sciortino per l’ottimo lavoro e a tutto lo staff presente nel Lazio. Un plauso particolare ai giocatori per l’impegno e la determinazione che hanno saputo mettere in campo in questo Torneo delle Regioni”.

Questa l’analisi del tecnico Daniele Sciortino:“È stata una bella partita, combattuta e all’inizio abbiamo sofferto, perché i ragazzi sono entrati in campo un po’ stanchi. Abbiamo subito e siamo andati sotto di tre reti. Ma siamo stati bravi a riacciuffare la gara. Poi peccato per la disattenzione nostra nei supplementari: perché dopo il 4-3 non siamo riusciti a recuperare. Voglio ringraziare tutti i miei ragazzi che hanno fatto un torneo strepitoso. Un ringraziamento particolare al presidente Sandro Morgana, per la fiducia che ci ha dato e a tutto lo staff dirigenziale presente nel Lazio”.

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(ITALPRESS).