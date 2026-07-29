Calcio, 30 società iscritte al prossimo campionato di Eccellenza siciliana. Mancano Acireale e Paternò

È quanto emerge dal comunicato diffuso dal Comitato regionale Sicilia della Figc-Lnd alla scadenza dei termini per il completamento degli adempimenti necessari all'iscrizione.

PALERMO (ITALPRESS) – Città di Acireale e Paternò Calcio non risultano iscritti al campionato di Eccellenza siciliana 2026/2027. È quanto emerge dal comunicato diffuso dal Comitato regionale Sicilia della Figc-Lnd alla scadenza dei termini per il completamento degli adempimenti necessari all’iscrizione. Sono 30, infatti, le società che hanno perfezionato la propria iscrizione sulle 32 aventi diritto. Per quanto riguarda il campionato di serie C1 di Calcio a 5, sono risultate iscritte 28 società su un organico di 28 società.

– Foto ufficio stampa LND Sicilia –

(ITALPRESS).