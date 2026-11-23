Calciatore in campo con un coltello nel Trapanese, Morgana “Inaccettabile”

Così il presidente del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti, Sandro Morgana, esprime la più ferma condanna per il grave episodio

TRAPANI (ITALPRESS) – “Siamo di fronte a un fatto di inaudita gravità, che nulla ha a che vedere con i valori dello sport”. Così il presidente del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti, Sandro Morgana, esprime la più ferma condanna per il grave episodio avvenuto ieri nel corso della gara di Terza Categoria tra Galactic Paolini e Athletic Partanna, a Marsala. Secondo quanto ricostruito un calciatore espulso del Galactic Paolini sarebbe rientrato sul terreno di gioco impugnando un coltello a scatto e minacciando avversari e dirigenti. La partita è stata sospesa e sono in corso indagini per ricotsruire la dinamica dei fatti.

“Il calcio deve essere un luogo di aggregazione, rispetto e sana competizione, non può diventare teatro di violenza, minacce e, soprattutto, di episodi in cui si arriva a impugnare un coltello – continua Morgana – Auspico un intervento tempestivo, netto e concreto da parte della giustizia sportiva. Qualora le responsabilità venissero accertate, mi aspetto provvedimenti severi e l’inibizione dai campi di calcio per chi si è reso protagonista di un gesto così grave. Non possiamo tollerare che simili comportamenti trovino spazio nel nostro movimento”. “La LND Sicilia sarà sempre dalla parte di chi vive il calcio con passione, rispetto e correttezza. La violenza deve restare fuori dai nostri campi, senza eccezioni” ha concluso il presidente della LND Sicilia.

– foto ufficio stampa LND Sicilia –

(ITALPRESS).