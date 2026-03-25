Gela Basket, Gaspare Caiola: "Abbiamo perso fiducia e continuità"

L’ala del Gela Basket ha analizzato in maniera severa e dettagliata il periodo che sta attraversando la compagine biancazzurra, che domenica ha ritrovato i tre punti dopo due inaspettati ko di fila.

Gela. Parole destinate a fare rumore, quelle pronunciate da Gaspare Caiola ai microfoni di “Stadio Express”. L’ala del Gela Basket ha analizzato in maniera severa e dettagliata il periodo che sta attraversando la compagine biancazzurra, che domenica ha ritrovato i tre punti dopo due inaspettati ko di fila.

“Se abbiamo archiviato le due sconfitte? Presto per dirlo. La vittoria di domenica, visto il livello della nostra squadra, era scontata - afferma Gaspare Caiola -. È troppo presto per capire se questa squadra può arrivare al grande salto di categoria tanto atteso da tutti noi”.

Dopo una stagione esaltante ed una poule promozione approcciata in maniera impeccabile, la squadra di Bernardo ha subito un netto calo nelle ultime settimane, e le due sconfitte contro Svincolati Academy e Dierre hanno frenato l’entusiasmo dell’ambiente e riportato alla seconda posizione il Gela Basket, attardato di due punti rispetto alla primatista del raggruppamento Alfa Catania. Tra le motivazioni di questo calo, secondo l’ala locale, i tanti movimenti di mercato e varie scelte tecniche - oltre che societarie - parecchio discutibili.

“Serve trovare quella continuità che, a parer mio, la squadra ha perso. Abbiamo un modo completamente diverso di giocare la pallacanestro negli ultimi mesi e le due sconfitte contro squadre abbordabili ne sono la prova. Bisogna ritrovare quella fiducia che oggi, purtroppo, la squadra ha perso per vari motivi. Bisogna lavorare duramente. I motivi? Tanti movimenti di mercato che mandano via certezze all’interno dello spogliatoio, giocatori che arrivano, altri che non vengono convocati, gente che non gioca per scelte tecniche, gente che non viene utilizzata al momento giusto - spiega il numero 23 biancazzurro -. Io penso che un po’ tutto l’ambiente risenta di questi fattori. Non parlo del singolo, vedo la squadra in netto calo. Se non si ritrovano le alchimie che si erano stabilite all’interno dello spogliatoio sarà difficile”.

Un calo arrivato in uno dei momenti clou della stagione del Gela Basket, visto che appena tre giornate di campionato ci separano dall’inizio della fase playoff.

“Attraversare questo momento proprio adesso non è il massimo perché mancano solo tre gare ai playoff. Spero che tutto l’ambiente ritrovi la fiducia giusta per affrontare questo finale di stagione - conclude l’ala -. In questi giorni mi aspetto un’attitudine diversa rispetto alle settimane scorse da parte di tutti”.