Cafa' entra in consiglio comunale, respinti ricorsi Cosentino e Gnoffo

Gela. L'avvocato Paolo Cafa' entra in consiglio comunale, eletto nella lista "PeR". I giudici della Corte d'appello di Caltanissetta non hanno accolto il ricorso dei difensori dell'ingegnere Grazia Cosentino, già candidato a sindaco due anni fa e attuale consigliere di opposizione. Cosentino, anche per i giudici di secondo grado, è incompatibile per il ruolo rivestito nella società in house Impianti Srr, che gestisce il servizio rifiuti anche in città. La decisione di appello diventa esecutiva e Cafa' prende il posto di Cosentino. I giudici nisseni non hanno accolto neanche il ricorso dell'ex assessore Nadia Gnoffo che, rappresentata dai legali Riccardo Balsamo, Michele Lupo e Sandra Lupo, rivendicava il seggio per Forza Italia. Cosentino è rappresentata dagli avvocati Gianfranco Fidone e Massimiliano Cavaleri.