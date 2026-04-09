Caci, "io nel governo regionale? La possibilità è alta ma in politica non si sa mai"

Entrerebbe a far parte di un governo, quello del presidente Schifani, aspramente contestato da partiti come Pd e M5s, alleati dell'Mpa nella giunta del sindaco Di Stefano

Gela. Sicuramente non spicca per mediaticita' e anzi ha impostato il lavoro alla testa del settore servizi sociali del Comune esclusivamente sulle priorità amministrative e di programma, in un frangente non semplice e in un contesto sempre da osservare con attenzione. Il nome dell'assessore autonomista Valeria Caci, però, ormai da mesi, è nell'elenco dei potenziali assessori regionali se il presidente Renato Schifani effettivamente decidesse di rimettere mano a un governo attraversato, non poco, da tanti risvolti giudiziari. "Il mio nome è stato proposto al presidente Schifani - ha spiegato l'assessore nel corso del programma di approfondimento "Il rompiscatole" condotto da Jerry Italia - diventare assessore regionale? La percentuale di possibilità direi che è abbastanza elevata. Se dovesse succedere, inizierei una nuova esperienza in Regione altrimenti rimarrò in Comune, al settore servizi sociali, dove ho tanto da fare". Per Caci, potrebbe trattarsi "di qualche giorno oppure di un mese, circa", quanto alla risposta da ricevere direttamente da Palermo. "Nel governo regionale, attualmente - ha spiegato - ci sono due posti vacanti. Non dimentichiamo però che in politica le cose possono cambiare rapidamente". La chiamata di Schifani, sostenuta dai vertice territoriali e regionali dell'Mpa-Grande Sicilia, porterebbe l'assessore, già anche consigliere comunale, a Palermo mentre in giunta, a Palazzo di Città, spetterebbe proprio ai lombardiani indicare un altro nome, per mantenere la "quota" del partito. Sempre che il sindaco non abbia opzioni differenti, che allo stato non risultano. Ipotesi ne circolano parecchie, dalla "staffetta" con l'attuale consigliere comunale del partito, Lucia Lupo (in questo caso l'Mpa rimarrebbe senza rappresentanza consiliare dato che la lista due anni fa non supero' lo sbarramento alle amministrative), a nomi come quello della dirigente scolastica Viviana Aldisio, da tempo vicina all'Mpa e al gruppo cittadino, o di qualche dirigente di lungo corso, senza dimenticare che l'attuale portavoce lombardiano, Rosario Caci, due anni fa era stato indicato come assessore a supporto di Di Stefano. Se l'assessore Valeria Caci dovesse varcare la soglia del governo regionale non mancherebbe comunque di prendere forma una condizione politica piuttosto sui generis, dato che entrerebbe a far parte di un governo, quello del presidente Schifani, aspramente contestato da partiti come Pd e M5s, alleati dell'Mpa nella giunta del sindaco Di Stefano.