Caci fuori dal governo regionale, Costa: "C'è rammarico, faremo il punto ma con Di Stefano non cambia nulla"

Gli autonomisti, probabilmente, faranno il punto la prossima settimana, su convocazione del portavoce locale Rosario Caci

Gela. Gli autonomisti, almeno quelli del gruppo locale, si sono fermati proprio a pochi passi dal traguardo del governo regionale. Ieri, il presidente Renato Schifani, annunciando i tre nuovi innesti nella sua compagine, non ha fatto riferimento a Valeria Caci, esponente Mpa e attuale assessore nella giunta del sindaco Terenziano Di Stefano. Per lei, non c'è stato posto. Sicuramente, è una sorpresa poco gradita dall'Mpa locale, che ormai da qualche tempo sembrava aver ottenuto l'assenso sul nome dell'attuale titolare, a Palazzo di Città, della delega ai servizi sociali. Dalla stessa area, Schifani ha invece chiamato a Palermo la nissena Elisa Ingala. I lombardiani preferiscono non fare troppi commenti sull'esito, inatteso, di ieri. “Rimane l'amaro in bocca soprattutto per il grande lavoro fatto dal nostro assessore Valeria Caci – dice Ugo Costa tra gli autonomisti di lungo corso – sembrava, fino all'ultimo, che la sua nomina fosse a un passo. Invece, non se n'è fatto nulla. Sarebbe stato un valore aggiunto per la città”. Gli autonomisti, probabilmente, faranno il punto la prossima settimana, su convocazione del portavoce locale Rosario Caci. “E' possibile – aggiunge Costa – faremo un'analisi della situazione e per andare avanti”. Due anni fa, arrivò un'altra sorpresa, pure quella poco gradita: il mancato superamento della soglia di sbarramento alle amministrative, a supporto del primo cittadino Terenziano Di Stefano. Quelli dell'Mpa, però, si sono rimboccati le maniche, riuscendo, già dallo scorso anno, ad allestire il gruppo consiliare, con l'innesto dell'ex M5s Lucia Lupo (da tempo non mancano rumors su ulteriori ingressi), oltre alla rappresentanza in giunta, appunto, con Valeria Caci. Costa è parecchio sicuro, “per quanto concerne il nostro lavoro nella giunta cittadina del sindaco Di Stefano non cambierà nulla”, ribadisce. L'ex assessore e dirigente Mpa-Grande Sicilia conferma il legame politico con il primo cittadino. “Lavoriamo per la città e questo viene apprezzato dal sindaco – conclude – adesso, avremo due assessori regionali, Colianni, con il quale dialoghiamo spesso, e Ingala. Nella giunta cittadina, anche se l'assessore Caci fosse stata nominata da Schifani, non sarebbe comunque cambiato nulla rispetto alla nostra presenza”.



