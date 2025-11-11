Cacciola è stato esonerato, nel pomeriggio il nuovo tecnico
Il club ha emesso un comunicato in cui si solleva dall'incarico il tecnico dopo 11 partite di campionato
A cura di Redazione
11 novembre 2025 13:19
Gela. Le strade tra Gaspare Cacciola ed il Gela si separano. Il tecnico è stato esonerato nella tarda mattinata di oggi. Tra i possibili sostituti anche Ciccio Di Gaetano, ma non è l'unico nella rosa dei candidati, ristretta adesso a due nominativi.
La società ha invece respinto le dimissioni del Ds Aurelio Lo Bianco.