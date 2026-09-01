BWT Alpine Formula One Team: il biocarburante diesel HVO di Enilive muove la logistica europea

BWT Alpine Formula One Team utilizzerà HVOlution, il biocarburante diesel di Enilive prodotto al 100% da materie prime rinnovabili.

Roma. BWT Alpine Formula One Team utilizzerà HVOlution, il biocarburante diesel di Enilive prodotto al 100% da materie prime rinnovabili, per rifornire i mezzi della logistica di BWT Alpine Formula One Team durante le trasferte europee del Campionato del Mondo FIA di Formula 1.

A partire da questa stagione del Campionato, HVOlution sarà utilizzato dai veicoli che trasportano le vetture e le infrastrutture di BWT Alpine Formula One Team nei principali paesi europei grazie alle oltre 1.700 stazioni di servizio Enilive in cui il prodotto è disponibile. I rifornimenti saranno gestiti attraverso le carte Multicard. La flotta della logistica del team sarà attrezzata per utilizzare esclusivamente HVOlution nel corso delle prossime settimane.

HVOlution è un biocarburante diesel HVO in purezza (Hydrotreated Vegetable Oil, olio vegetale idrotrattato), che viene prodotto nelle bioraffinerie Enilive di Venezia e Gela prevalentemente da scarti e residui, come oli da cucina esausti e grassi animali. HVOlution è un carburante drop-in, che non richiede modifiche ai motori o alle infrastrutture di distribuzione, e che è quindi una soluzione immediatamente disponibile e in grado di contribuire alla decarbonizzazione del trasporto su strada: nel 2025, lungo l’intera catena del valore, la riduzione media delle emissioni di CO₂eq dell’HVO di Enilive è stata del 79,5% rispetto al mix fossile di riferimento.*

L’accordo con Enilive si è sviluppato nell’ambito della partnership tra Eni e BWT Alpine Formula One Team che ha segnato, lo scorso anno, il ritorno di Eni nel Campionato del Mondo FIA di Formula 1, come Official Energy and Fuel Partner del Team, e che prevede anche una collaborazione per il futuro sviluppo di biobenzina per le gare ai massimi livelli del motorsport.

Stefano Ballista, Amministratore delegato di Enilive, ha commentato: “La decisone di BWT Alpine Formula One Team di utilizzare il biocarburante HVOlution rappresenta un passo di grande rilevanza strategica, che valorizza ulteriormente una solida partnership. Questa iniziativa conferma il posizionamento di Enilive quale partner di riferimento per una mobilità sostenibile, contribuendo concretamente alla decarbonizzazione della logistica di uno dei campionati sportivi più seguiti e innovativi al mondo. Allo stesso tempo, offre visibilità internazionale a HVOlution, il nostro biocarburante in grado di accelerare la decarbonizzazione di gran parte dei veicoli a motorizzazione diesel e già largamente diffuso nelle Enilive Station in Europa.”

Flavio Briatore, Executive Advisor di BWT Alpine Formula One Team, ha dichiarato: “L’adozione di HVOlution di Enilive da parte della logistica del Team rappresenta un’ulteriore importante collaborazione con Eni, partner di cui abbiamo grande stima. Quella che era nata come una solida partnership, incentrata sulle tecnologie per l’energia e per i carburanti, sta assumendo un carattere sempre più strategico. L’avvio di questo nuovo progetto testimonia una collaborazione fondata sulla fiducia: auspichiamo di rafforzare ulteriormente il nostro legame, sia in pista che fuori.”

* Secondo il criterio convenzionale della Direttiva UE sulle Energie Rinnovabili (RED), lungo l’intera catena del valore la riduzione media delle emissioni di CO₂eq di tutto l’HVO prodotto da Enilive nel 2025 è stata pari al 79,5%, rispetto al mix di riferimento di combustibili fossili (ovvero 94 g CO₂eq/MJ). La media è stata ponderata sui lotti di materia prima effettivamente lavorati nelle bioraffinerie Enilive di Venezia e Gela.