Butera, Pd prende le distanze da Inzisa: "Dimissioni da giunta non concordate, va verso altri lidi?"

I dem continuano a mantenere l'alleanza. Lo fanno nonostante le dimissioni rese pubbliche dall'assessore di riferimento del partito, Stefano Inzisa

Butera. Nei continui assestamenti, anche piuttosto clamorosi, che stanno costellando l'ultimo miglio dell'amministrazione del sindaco Giovanni Zuccala', a Butera, i dem continuano però a mantenere l'alleanza. Lo fanno nonostante le dimissioni rese pubbliche dall'assessore di riferimento del partito, Stefano Inzisa. "Il Pd sostiene il sindaco Zuccalà. Le dimissioni dell'assessore Inzisa sono espressione di una sua decisione esclusivamente personale, mai condivisa con il partito che oltre due anni fa lo ha voluto al fianco del sindaco daco. Una scelta, quella del Pd, dettata dall'esperienza di Inzisa e dalla sua militanza nel partito. Oggi la sua decisione di lasciare la giunta non è condivisa dal partito, né nel merito delle ragioni espresse né nella forma.

Sarebbe stato doveroso - fanno sapere il segretario cittadino Rocco La Placa e il gruppo dem - oltre che educato e garbato dal punto di vista istituzionale confrontarsi con il gruppo che lo ha scelto tra tanti. Bisognava rappresentare il problema, valutare insieme se fossero possibili soluzioni e, comunque, comunicare preventivamente la decisione di dimettersi.

Francamente, risulta difficile condividere le ragioni addotte: mancanza di condivisione, collegialità e coinvolgimento. Ragioni espresse a livello del tutto personale. Certo, la decisione di Inzisa era immaginabile, visto che la sua compagna si era dimessa qualche settimana prima. Non avrebbe potuto addurre che le stesse motivazioni, non fosse altro per non smentirla. Una decisione unitaria, ma applicata in modo differito. Dopo una militanza di oltre quattro anni come consigliere comunale e oltre due come assessore al fianco del sindaco, dimettersi a sei mesi dalle elezioni non può che significare dirigersi verso altri lidi". Le distanze sembrano ormai nette. "Com'è possibile accorgersi che il sindaco non coinvolge dopo quattro anni e mezzo in cui da consigliere Inzisa ha sempre approvato la linea del primo cittadino? E come si può parlare di mancanza di condivisione se da consigliere ha votato sempre gli atti in consiglio e come assessore le proposte della giunta? Il Pd esprime comunque la disponibilità ad ascoltare le ragioni dell'ex assessore e a valutare la possibilità di ricucire. Siamo a sei mesi dalle elezioni e questo deve fare riflettere, in un periodo in cui fioccano le offerte e i luccichii futuri abbagliano", concludono i dem.