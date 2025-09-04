Butera, La Placa è il nuovo segretario del Pd: "Azione sempre volta a migliorare la città"

A breve, tra i primi passaggi interni, La Placa definirà la composizione della segreteria

Butera. Il Pd buterese ha un nuovo segretario cittadino, l'avvocato Rocco La Placa. Già componente del direttivo locale e da anni esponente del partito, prende il posto dell'uscente Rita Garufo, che per ragioni lavorative lascerà la Sicilia e non potrà dare seguito al mandato ricevuto negli scorsi mesi. Garufo ha indicato La Placa e il nome del legale è stato accolto e votato dall'assemblea cittadina. A breve, tra i primi passaggi interni, La Placa definirà la composizione della segreteria. "Ringrazio Rita Garufo per il suo impegno e per aver fatto il mio nome allo scopo di guidare il partito locale, è segno di una fiducia e di una stima che ricambio - dice La Placa - vogliamo essere parte attiva nella comunità cittadina e sicuramente il Pd è nel progetto amministrativo del sindaco Zuccala'. Confermiamo a pieno il nostro sostegno a un'azione amministrativa che punta a rinnovare Butera e a migliorarla". I dem, nel contesto del centrosinistra progressista, sono rappresentati sia in consiglio comunale sia nella giunta, essendo tra i punti di convergenza dell'attuale esperienza alla guida della città.