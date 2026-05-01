Butera, il consigliere Pasqualetto saluta FdI: "Manca visione progettuale"

Dice addio a Fratelli d'Italia

Butera. Fratelli d'Italia perde il consigliere comunale Elisabetta Rita Pasqualetto. Fino a poco tempo fa, si ipotizzava addirittura una sua candidatura alle regionali per i meloniani, ipotesi comunque stoppata dalla dirigenza in attesa di confronti che dovranno ancora concretizzarsi nei prossimi mesi. Pasqualetto lascia il partito, al quale aveva aderito dando seguito a contatti con il parlamentare regionale Salvatore Scuvera. "Si tratta di una scelta maturata nel tempo, alla luce di un progressivo scostamento rispetto all’attuale impostazione del gruppo dirigente locale e alle modalità di conduzione dell’azione politica sul territorio. Avevo aderito a Fratelli d’Italia con la convinzione di contribuire a un progetto serio, radicato e capace di interpretare concretamente i bisogni della comunità. Negli ultimi mesi, tuttavia, nei rapporti interni sono emerse criticità sempre più evidenti, sia sul piano del metodo che su quello delle scelte, con un livello di condivisione progressivamente ridotto. Sì registra, inoltre, una carenza di visione progettuale e un approccio che non favorisce un reale confronto, mentre le più recenti dinamiche organizzative hanno ulteriormente indebolito la costruzione di un percorso politico strutturato e credibile. In questo contesto, non posso non rilevare che tali scelte organizzative sono apparse improntate a una certa leggerezza, senza un adeguato coinvolgimento e senza la necessaria attenzione al radicamento e alle competenze. Ciò ha contribuito ad alimentare un clima di scarsa condivisione e a determinare una percezione di limitato rispetto per il ruolo istituzionale che ricopro. Ritengo che il ruolo di consigliere comunale, in quanto espressione diretta della volontà dei cittadini, rappresenti un valore politico e sociale che merita piena considerazione e coinvolgimento nei processi decisionali. In una fase così delicata per la nostra comunità, considero fondamentale anteporre le esigenze del territorio a qualsiasi logica partitica, recuperando autonomia, responsabilità e capacità di incidere concretamente sulle scelte che riguardano la città. La mia storia personale e politica è sempre stata improntata a un approccio moderato, basato sul dialogo, sul confronto democratico e sulla ricerca di soluzioni efficaci. Oggi sento la necessità di riappropriarmi pienamente di questa impostazione, operando con maggiore libertà e coerenza. Non si tratta di una scelta dettata da ambizioni personali, ma dalla volontà di continuare a dare un contributo serio e responsabile alla vita amministrativa del mio Comune, mettendo al centro esclusivamente l’interesse della collettività. Per queste ragioni, proseguirò il mio impegno istituzionale in piena autonomia, libera da condizionamenti partitici, con l’obiettivo di favorire un’azione politica fondata sul dialogo, sulla concretezza e sull’efficacia. Desidero, infine, rivolgere un sincero ringraziamento all’onorevole Totò Scuvera e alla dirigenza provinciale e regionale di Fratelli d’Italia, nonché a quanti mi sono stati di supporto nel percorso condiviso, per la disponibilità e per il sostegno dimostrato nel corso di questa esperienza", ha scritto il consigliere buterese.