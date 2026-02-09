Butera, FdI dà vita al circolo cittadino: il commissario sarà Ferrante

Elemento qualificante del nuovo corso sarà anche l’apertura di una sede fisica del circolo

Butera. Nasce ufficialmente il circolo di Fratelli d’Italia a Butera. Un passaggio politico e organizzativo di grande rilievo, frutto della volontà dei tesserati , insieme alla dirigenza di Fratelli d’Italia che hanno chiesto a Marco Rosario Ferrante la disponibilità ad assumere l’incarico di commissario del neonato circolo cittadino. Ferrante ha accolto la richiesta, manifestando piena disponibilità a guidare questa nuova fase. Dichiara l’onorevole Totò Scuvera, deputato regionale di Fratelli d’Italia, "la scelta di Marco Rosario Ferrante rappresenta una decisione politica chiara e strategica. Ferrante è la figura giusta per avviare a Butera una fase di costruzione seria e strutturata del partito, capace di garantire organizzazione, continuità e radicamento reale sul territorio”. Marco Rosario Ferrante è già una figura di rilievo nazionale all’interno di Fratelli d’Italia. Già membro del direttivo nazionale del partito all’interno del dipartimento esteri, è impegnato da tempo nell’organizzazione politica e nelle relazioni internazionali, con particolare attenzione alle dinamiche geopolitiche e di cooperazione. Un profilo che unisce visione, competenza e capacità di costruzione politica. La nascita del circolo rappresenta un dato storico per Fratelli d’Italia a Butera. Oggi il partito compie un passo con una struttura vera, riconoscibile e duratura, in un territorio strategico della parte sud della provincia di Caltanissetta. Fratelli d’Italia può inoltre già contare a Butera su una rappresentanza istituzionale in consiglio comunale attraverso la consigliera Rita Pasqualetto, che svolge il proprio mandato in modo impeccabile, con serietà, coerenza e senso delle istituzioni, rappresentando un punto di riferimento credibile per il partito e per la comunità. Accanto al lavoro organizzativo, il circolo di Fratelli d’Italia lavorerà su linee programmatiche chiare e riconoscibili, fondate su ascolto reale dei cittadini, attenzione concreta alle imprese e alle attività produttive, dialogo costante con il territorio e capacità di trasformare i problemi in soluzioni. Il metodo sarà improntato a pragmatismo, volontà e serietà: meno parole, più fatti; meno slogan, più visione. Elemento qualificante del nuovo corso sarà anche l’apertura di una sede fisica del circolo, intesa come una vera casa politica, luogo di incontro, confronto e partecipazione. "L’apertura della sede – ha spiegato Ferrante – verrà comunicata nei prossimi mesi. La nascita del circolo di Fratelli d’Italia a Butera non è soltanto un fatto organizzativo, ma l’inizio di una nuova stagione politica. Vogliamo costruire un percorso serio e credibile, bocciando senza ambiguità quei modelli di amministrazione comunale che non hanno funzionato e che non hanno saputo dare risposte al territorio. È il tempo di voltare pagina: con pragmatismo, responsabilità e visione, Fratelli d’Italia intende aprire una fase nuova, capace di restituire fiducia, prospettiva e futuro alla comunità di Butera".