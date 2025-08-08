Butera, cerimonia solenne per la consegna della sciabola d’onore al generale Marcello Cannizzaro

La serata sarà impreziosita dalla partecipazione della Corale Polifonica Magnificat di Riesi

Butera. Venerdì 8 agosto 2025, alle 20, la città di Butera renderà omaggio a uno dei suoi cittadini più illustri con una cerimonia solenne presso il cine-teatro “Don Giulio Scuvera”, in Piazza Dante. In questa occasione, il Comune di Butera conferirà la sciabola d’onore al Generale Marcello Cannizzaro, in segno di riconoscimento per il suo straordinario contributo e per l’onore reso alla comunità buterese. L'evento, promosso dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Zuccalà, vedrà la partecipazione delle autorità politiche, militari e religiose del territorio, che si stringeranno attorno al Generale per celebrare il suo percorso e la sua dedizione al servizio del Paese. La serata sarà impreziosita dalla partecipazione della Corale Polifonica Magnificat di Riesi, che accompagnerà la cerimonia con un repertorio musicale scelto per l’occasione.