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Butera, all'Auser il secondo livello del cineteatro "Don Giulio Scuvera": domenica la cerimonia ufficiale

Domenica 20 settembre, dalle ore 18, si terrà la consegna ufficiale

A cura di Redazione Redazione
17 settembre 2026 08:21
Butera, all'Auser il secondo livello del cineteatro "Don Giulio Scuvera": domenica la cerimonia ufficiale -
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Butera. L'Auser ha ottenuto l'affidamento del secondo livello del cineteatro “Don Giulio Scuvera” di Butera. Domenica 20 settembre, dalle ore 18, si terrà la consegna ufficiale, in presenza delle istituzioni locali. L'Auser è presieduto da Riccardo Pettineo. I locali saranno destinati alle iniziative dell'associazione impegnata in città e nel territorio.

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