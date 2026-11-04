L'evento Butera, 105 anni per Rocchina Salvo: familiari e amministrazione hanno festeggiato insieme a lei

L'anziana seppur allettata continua a testimoniare la Butera di un tempo e quella attuale

Butera. L'amministrazione comunale di Butera, con in testa il sindaco Giovanni Zuccalà, ha voluto rendere omaggio a un'ultracentenaria della città. La famiglia e la stessa amministrazione comunale hanno festeggiato, infatti, i 105 anni di Rocchina Salvo. Un mazzo di rose a suggellare la ricorrenza, con l'anziana che seppur allettata continua a testimoniare la Butera di un tempo e quella attuale.