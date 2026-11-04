Quotidiano di Gela
L'evento

Butera, 105 anni per Rocchina Salvo: familiari e amministrazione hanno festeggiato insieme a lei

L'anziana seppur allettata continua a testimoniare la Butera di un tempo e quella attuale

A cura di Redazione Redazione
04 novembre 2026 17:02
Aggiungici a Fonti Google Seguici su Google News
Butera, 105 anni per Rocchina Salvo: familiari e amministrazione hanno festeggiato insieme a lei -
Gela
Butera
Attualità
Condividi

Butera. L'amministrazione comunale di Butera, con in testa il sindaco Giovanni Zuccalà, ha voluto rendere omaggio a un'ultracentenaria della città. La famiglia e la stessa amministrazione comunale hanno festeggiato, infatti, i 105 anni di Rocchina Salvo. Un mazzo di rose a suggellare la ricorrenza, con l'anziana che seppur allettata continua a testimoniare la Butera di un tempo e quella attuale.

Continua a leggere su Quotidiano di Gela

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela