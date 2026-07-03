Bus precipita in un burrone in Pakistan, almeno 40 morti
ISLAMABAD (PAKISTAN) (ITALPRESS) - Tragedia in Pakistan, dovealmeno 40 persone sono morte dopo che un autobus di linea èprecipitato per una ventina di metri in un burrone nella zonasud-occidentale del...
ISLAMABAD (PAKISTAN) (ITALPRESS) - Tragedia in Pakistan, dove
almeno 40 persone sono morte dopo che un autobus di linea è
precipitato per una ventina di metri in un burrone nella zona
sud-occidentale del Paese. Il mezzo viaggiava da Quetta a Peshawar
quando è precipitato nella zona montuosa di Dana Sar. A bordo
c'erano diverse donne e bambini. Le cause dell'incidente sono in
fase di accertamento. Sul posto decine di soccorritori e
ambulanze, con le operazioni di recupero dei feriti ostacolate
dalla natura impervia della zona.
- foto Ipa Agency -
(ITALPRESS).
Fact Check
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Fonte:
Verificato il: 03 luglio 2026