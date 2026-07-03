Quotidiano di Gela

Bus precipita in un burrone in Pakistan, almeno 40 morti

ISLAMABAD (PAKISTAN) (ITALPRESS) - Tragedia in Pakistan, dovealmeno 40 persone sono morte dopo che un autobus di linea èprecipitato per una ventina di metri in un burrone nella zonasud-occidentale del...

A cura di Redazione Redazione
03 luglio 2026 16:23
Bus precipita in un burrone in Pakistan, almeno 40 morti -
Italia
Italpress
Condividi

ISLAMABAD (PAKISTAN) (ITALPRESS) - Tragedia in Pakistan, dove

almeno 40 persone sono morte dopo che un autobus di linea è

precipitato per una ventina di metri in un burrone nella zona

sud-occidentale del Paese. Il mezzo viaggiava da Quetta a Peshawar

quando è precipitato nella zona montuosa di Dana Sar. A bordo

c'erano diverse donne e bambini. Le cause dell'incidente sono in

fase di accertamento. Sul posto decine di soccorritori e

ambulanze, con le operazioni di recupero dei feriti ostacolate

dalla natura impervia della zona.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 03 luglio 2026

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela