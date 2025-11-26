Bunker JiuJitsu lascia il segno ai campionati regionali, i gelesi conquistano cinque ori

Guidato dal maestro Fraziano Alessandro e dal coach Angelo D'aleo, il team ha portato a casa cinque ori con quattro atleti partecipanti

Gela. Il Bunker JiuJitsu di Gela brilla ai campionati regionali di bjj e grappling, competizione del Kuma Challenge Smoothcomp a Santo Stefano di Camastra, al palazzetto dello sport Palaceramica, con oltre 220 atleti iscritti. Guidato dal maestro Fraziano Alessandro e dal coach Angelo D'aleo, il team ha portato a casa cinque ori con quattro atleti partecipanti. D’Aleo, appartenente alla categoria Blu Adulti, vince gli Assoluti e la OnlySubmission +75kg (mista Bianche-Blu-Viola) chiudendo la finale insieme al compagno di squadra Erasmo, che invece, nella categoria Bianca Adulti, vince la categoria +100kg in finale diretta e la la OnlySubmission +75Kg (mista Bianche-Blu-Viola) insieme al già menzionato Angelo D’Aleo. Nella OnlySubmisison, Dattero vince anche contro una cintura viola. Ottimi risultati anche per Antonio Cuvato (categoria Bianca Juvenile), che vince la sua categoria di peso -66kg in seguito a 3 lotte molto intense. Giovanni Russello (Bianca Juvenile) non riesce ad avere la meglio, perdendo, nella singola finale diretta della -71kg, affrontando un pluricampione nazionale della disciplina. Un bottino più che positivo per il jiujitsu gelese del BunkerJiuJitsu. Fraziano non può che ritenersi soddisfatto dell’operato di tutto il gruppo, puntando alla prossima tappa di Dicembre al RomaChallenge della UIJJ.