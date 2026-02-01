Buche stradali, affiorano in tante zone della città e la pioggia non favorisce gli interventi

La pioggia battente di questi giorni spesso porta via l'asfalto che viene posto per la copertura e le buche si riaprono e riaffiorano

Gela. Il piano strade, annunciato dal sindaco Terenziano Di Stefano, diventa indispensabile per pianificare interventi di messa in sicurezza di tante arterie viarie della città. Senza il bilancio stabilmente riequilibrato, che attende il via libera ministeriale, l'amministrazione comunale, in queste settimane, tramite soprattutto gli operatori Ghelas, cerca di effettuare lavori di copertura delle falle che si aprono lungo le strade, in tante aree urbane, con in testa quelle più transitate. La pioggia battente, però, spesso porta via l'asfalto che viene posto per la copertura e le buche si riaprono e riaffiorano, come è capitato in queste ore a ridosso di una delle rotatorie di via Venezia.