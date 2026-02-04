Buche, interventi su Gela-Manfria, via Venezia e Settefarine: "Meteo e risorse non aiutano"

Il sindaco Terenziano Di Stefano e i tecnici stanno effettuando verifiche in tutte le zone interessate

Gela. Le condizioni di partenza del manto stradale, già compromesse in molte zone della città, unite alle piogge continue, hanno messo e stanno mettendo a dura prova l’asse viario e le strade, come abbiamo segnalato. Il sindaco Terenziano Di Stefano e i tecnici stanno effettuando verifiche in tutte le zone interessate. A tutto questo si sono aggiunti anche alcuni rallentamenti di natura burocratica, che hanno inciso sui tempi di avvio degli interventi. "Nonostante ciò, oggi possiamo dire che i lavori sono partiti - spiega il sindaco - sono in corso i lavori sulla strada che da Gela porta a Manfria, accanto il GBoil e gli interventi su via Settefarine. Nei prossimi giorni si interverrà anche su via Generale Cascino. Sono già stati ripristinati alcuni tratti di via Venezia e altre strade interessate da buche. Inoltre, Ghelas da tre giorni è sul territorio per interventi di tappatura e messa in sicurezza nei punti più critici. Il rifacimento complessivo delle strade cittadine è un tema che questa amministrazione sta portando avanti con determinazione, ma è giusto essere chiari. Si tratta di interventi che richiedono risorse economiche importanti, perché coinvolgono gran parte del territorio. Una cosa vogliamo ribadirla con forza, l’amministrazione c’è, ci mette la faccia, anche quando le situazioni sono difficili e i problemi sono evidenti. Ringraziamo la cittadinanza per la pazienza e il senso di responsabilità che sta dimostrando. Continueremo a lavorare per migliorare la sicurezza e la qualità delle nostre strade".