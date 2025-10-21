Brucazzi, Regione rilascia autorizzazione unica per un impianto di stoccaggio rifiuti

L’impianto di stoccaggio verrà predisposto per diverse categorie di scarti

Gela. L'iter finalizzato ai necessari permessi partì anni addietro. L'assessorato regionale dell'energia, adesso, ha rilasciato l'autorizzazione unica per la realizzazione, nell'area di Brucazzi, di un impianto di “messa in riserva e di deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi”. Il progetto privato è dell'azienda locale Mecogest, che opera in questo settore. E' prevista attività di “ricondizionamento e miscelazione”. La società, cinque anni fa, acquistò il capannone, per poi affrontare le procedure autorizzative. L’impianto di stoccaggio verrà predisposto per diverse categorie di scarti, da quelli della raffinazione e fino agli oli esausti. Ci sono, inoltre, i rifiuti dei processi inorganici, le vernici, i fanghi, i catalizzatori, gli scarti dell’attività edilizia e di costruzione e le miscele. Lo stoccaggio consentirà successivamente, avendo raggiunto determinati quantitativi, di trasportare il materiale in siti specializzati. L'autorizzazione unica è stata rilasciata a seguito dei pareri favorevoli emessi dagli organi di controllo e sulla base delle integrazioni documentali richieste a Mecogest, che ha adempiuto. La Regione, per il tramite del dipartimento ambiente, escluse la sottoposizione a Via e rilasciò parere favorevole per la valutazione Vinca. Al momento della presentazione di tutte le carte, venne riferito che in questo modo si ridurranno drasticamente i trasporti in altri siti, effettuandoli solo in presenza di precise soglie quantitative. Mesi fa, pure Irsap rilasciò l'assenso, per quanto di propria competenza. Nell'autorizzazione unica emessa dall'assessorato, sono riportate tutte le categorie di rifiuti che potranno essere stoccate nell'impianto e le soglie quantitative.