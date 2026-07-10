Il posto era vacante dall'aprile scorso, quando Giampiero Cannella aveva lasciato la Giunta comunale dopo essere stato chiamato a ricoprire il ruolo di sottosegretario al ministero della Cultura.

PALERMO (ITALPRESS) – L’assessore al Bilancio, Brigida Alaimo, è il nuovo vicesindaco di Palermo. Il posto era vacante dall’aprile scorso, quando Giampiero Cannella aveva lasciato la Giunta comunale dopo essere stato chiamato a ricoprire il ruolo di sottosegretario al ministero della Cultura.

“Esprimo il mio apprezzamento per il lavoro svolto fino a oggi dall’assessore Alaimo nell’esercizio delle deleghe al Bilancio e alle Società partecipate, affrontando con competenza, rigore e senso delle istituzioni dossier particolarmente complessi e strategici per l’amministrazione comunale – dichiara il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla -. Sono certo che saprà interpretare il nuovo e importante incarico da vicesindaco con lo stesso equilibrio, la stessa dedizione e la stessa capacità di dialogo che hanno caratterizzato la sua attività amministrativa, prendendo il posto di Giampiero Cannella, oggi Sottosegretario alla cultura, che ringrazio ancora per il contributo e la lealtà dimostrati. A Brigida Alaimo rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro, nella convinzione che continuerà a offrire un contributo determinante al raggiungimento degli obiettivi dell’amministrazione e alla crescita di Palermo”.

“Ringrazio il sindaco Roberto Lagalla per la fiducia che ha voluto accordarmi con la nomina a vicesindaco della Città di Palermo – dichiara Brigida Alaimo -. E’ un incarico che accolgo con orgoglio, senso delle istituzioni e grande responsabilità, consapevole dell’importanza del ruolo e delle sfide che attendono la nostra amministrazione. Un sentito ringraziamento va anche a Fratelli d’Italia, il partito nel quale mi riconosco e che ha sempre sostenuto con convinzione il mio impegno amministrativo. Questa nomina rappresenta anche il riconoscimento del lavoro svolto da Fratelli d’Italia all’interno della coalizione di centrodestra, che continua a contribuire con serietà, competenza e spirito di squadra al governo della città. In questi anni, con le deleghe al Bilancio e alle Società partecipate, ho affrontato questioni complesse con l’obiettivo di garantire solidità ai conti del Comune e rendere più efficienti i servizi ai cittadini. Porterò lo stesso impegno nel ruolo di vicesindaco, lavorando in piena sintonia con l’amministrazione Lagalla e con la Giunta, mettendo sempre al centro il bene di Palermo. Il mio impegno sarà quello di rafforzare ulteriormente l’azione amministrativa, consolidare i risultati raggiunti e dare risposte concrete ai palermitani. Continueremo a lavorare con unità, responsabilità e determinazione per una Palermo sempre più moderna, efficiente e vicina alle esigenze delle famiglie, delle imprese e di tutti coloro che credono nel futuro della nostra città”.

– Foto di repertorio IPA Agency –

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