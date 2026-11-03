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Brescia, 21enne di Chiari uccide madre a coltellate e si consegna ai Carabinieri

BRESCIA (ITALPRESS) - A Chiari, in provincia di Brescia, un giovane di 21 anni ha ucciso la madre a coltellate nella notte all'interno dell'abitazione di famiglia. Dopo il delitto, il 21enne si è allo...

A cura di Redazione Redazione
03 novembre 2026 13:30
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Brescia, 21enne di Chiari uccide madre a coltellate e si consegna ai Carabinieri -
Italia
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BRESCIA (ITALPRESS) - A Chiari, in provincia di Brescia, un giovane di 21 anni ha ucciso la madre a coltellate nella notte all'interno dell'abitazione di famiglia. Dopo il delitto, il 21enne si è allontanato da casa ed è riuscito a raggiungere Cremona, dove si è successivamente consegnato ai Carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma per i rilievi scientifici e per avviare le indagini volte a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e a chiarire il movente. Al momento le forze dell'ordine mantengono il massimo riserbo sull'accaduto.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Carabinieri

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 03 novembre 2026

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