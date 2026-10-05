Boxe, Tiziano Rapicavoli domina la categoria 44 kg ed è campione regionale

Il giovane atleta ha gareggiato per il Team Caiola Schininà Boxe del Maestro Carmelo Caiola, tesserato per il club ragusano Schininà Boxe.

Gela. Tiziano Rapicavoli si riconferma campione regionale under 15, dimostrando grande carattere anche dopo il cambio di categoria dai 40 kg ai 44 kg. Il giovane atleta ha gareggiato per il Team Caiola Schininà Boxe del Maestro Carmelo Caiola, tesserato per il club ragusano Schininà Boxe.

Il suo cammino verso l'oro è stato impeccabile: ha superato Soltane Salah del Team Eagle di Avola nei quarti, Catanzaro Matteo della Cannata Boxe di Palermo in semifinale e Maiolino Caruso Innocenzo del Team Eagle in finale. Un'impresa straordinaria ottenuta in un palazzetto infuocato e schierato per i padroni di casa del Team Eagle, dei quali Tiziano ha eliminato ben due pugili. Con questo successo, il giovane pugile rappresenterà la Sicilia al torneo interregionale del raggruppamento centro-sud - Sicilia, Calabria, Sardegna e Lazio -, previsto a Roma verso fine ottobre, dove sfiderà gli altri campioni regionali.