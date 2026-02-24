Boxe, Rapicavoli conquista il titolo di campione under 15 della Sicilia orientale

A Siracusa, il giovane talento della boxe gelese ha trionfato in finale sconfiggendo Cristiano Beltempo della BT Caruso - Fares.

Gela. Tiziano Rapicavoli si aggiudica il titolo di campione della Sicilia orientale nella categoria Esordienti under 15. A Siracusa, in occasione del Campionato FIB, il giovane talento della boxe gelese ha trionfato nella fase finale della competizione sconfiggendo Cristiano Beltempo della BT Caruso - Fares.

Nelle fasi precedenti, invece, gli atleti superati da Rapicavoli sono stati Carmelo Condorelli e Loris De Martino, appartenenti alle Fiamme Oro e al Lanza Boxe.

L’atleta, tesserato per la Schininà Boxe di Ragusa e allenato dal maestro gelese Carmelo Caiola, regala una grande soddisfazione alla città conquistando il prestigioso riconoscimento.

Sabato 28 avrà la chance di conquistare il titolo regionale al cospetto di Brian Verisco.