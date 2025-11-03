Bossoli in strada, erano a poca distanza dal municipio

Erano sul selciato in piazza San Francesco

Gela. Sono stati notati, questa mattina, a pochi passi dal municipio. Almeno tre bossoli, probabilmente di un'arma a salve, erano sul selciato. Non è da escludere che siano stati esplosi durante i festeggiamenti di Halloween, nel fine settimana appena trascorso. Sicuramente, si conferma una certa diffusione di armi in città, come spesso segnalato dalla procura e dalle forze dell'ordine. Sembra sia stato condotto un sopralluogo dagli artificieri della polizia.