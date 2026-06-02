Borsello e denaro rubati a un anziano, due condanne

Il furto in un garage

Gela. Entrambi hanno diversi precedenti penali alle spalle e quattro anni fa rubarono il borsello di un anziano, con dentro denaro e documenti d'identità. Al termine del giudizio, è arrivata la condanna a cinque anni di reclusione ciascuno per il quarantenne Carmelo Meroni e per il cinquantottenne Salvatore Fidone. Sulla base di quanto ricostruito dagli investigatori, riuscirono a impossessarsi del borsello entrando nel garage dell'anziano e approfittando del fatto che fosse stato lasciato semiaperto. Per i due imputati è stata riconosciuta la recidiva, visti i precedenti. I difensori, gli avvocati Giuseppe Fiorenza e Giovanna Cassarà, sono ritornati sulla dinamica dell'accaduto, così da ridimensionarla ma per il giudice gli elementi emersi sono stati idonei a delineare la responsabilità dei coinvolti.