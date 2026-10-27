La proposta "Borse lavoro per inserire chi è svantaggio", Caiola: "Fondi da compensazioni o royalties"

Facilitano l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti appartenenti a fasce deboli, quindi cittadini in stato di bisogno, a rischio emarginazione, disoccupati o inoccupati con reddito basso e in alcuni casi donne vittime di violenza

Gela. Una possibilità in più per chi è rimasto fuori dal ciclo occupazionale e versa in condizioni disagiate. È quella delle borse lavoro che il sindacalista "Orsa" Orazio Caiola, della segreteria nazionale "Orsa igiene ambientale", propone di attivare sia per la municipalizzata Ghelas multiservizi sia per la società in house Impianti Srr. "Ci sono diversi esempi dello stesso tipo in Sicilia - sottolinea il sindacalista - le borse lavoro sono destinate a facilitare l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti appartenenti a fasce deboli, quindi cittadini in stato di bisogno, a rischio emarginazione, disoccupati o inoccupati con reddito basso e in alcuni casi donne vittime di violenza". Secondo Caiola, soprattutto il Comune di Gela, che è socio unico di Ghelas e principale riferimento nella compagine di Impianti Srr (società del servizio rifiuti), potrebbe attingere le risorse finanziarie necessarie, in presenza delle condizioni, "dalle compensazioni Eni oppure dalle royalties estrattive".