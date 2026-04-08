Borsa di studio "Cambiamenti" di Anpit, domani la premiazione al liceo "Leonardo da Vinci"

La prova concorsuale consiste nella redazione di un elaborato individuale

Niscemi. Si terrà domattina alle ore 11, presso l’aula magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Niscemi, la cerimonia di consegna della Borsa di Studio “Concorso CambiaMenti”, promossa da Anpit Azienda Italia che prevede l’assegnazione di una borsa di studio del valore di 500 euro per ogni provincia italiana. L’iniziativa, ormai consolidata, è finalizzata a promuovere tra i giovani una riflessione critica sui grandi temi economico-sociali contemporanei, attraverso la scrittura di saggi brevi. La prova concorsuale consiste nella redazione di un elaborato individuale sviluppato a partire dalla seguente traccia: "È vero, principe, che una volta avete detto che il mondo sarà salvato dalla bellezza?" (Fëdor Dostoevskij). Il concorso prevede l’assegnazione di borse di studio in denaro articolate su tre livelli:

• Livello provinciale: € 500,00

• Livello regionale: € 1.000,00

• Livello nazionale: € 3.500,00

Nell’ambito delle attività provinciali, la dott.ssa Viviana Morello, Dirigente Scolastico dell’IIS “L. da Vinci” di Niscemi, nella qualità di presidente della commissione esaminatrice incaricata, ha comunicato formalmente che l’elaborato vincitore della prova è stato redatto dallo studente Salvatore Vicino della classe 5C del Liceo. Alla cerimonia saranno presenti una rappresentanza del Comune di Niscemi, per Anpit Azienda Italia il Presidente di Anpit per la provincia di Caltanissetta Dr. Attilio Parisi e il Dirigente Scolastico Dott.ssa Viviana Morello, che ha curato il progetto, coinvolgendo gli studenti prendendo parte al Concorso. Durante la cerimonia di assegnazione della Borsa di Studio sarà sottolineata l’importanza di iniziative come questa nel promuovere una cultura del pensiero critico e della consapevolezza nei giovani. Vogliamo stimolare una riflessione profonda partendo dal pensiero dostoevskijano, secondo cui la bellezza non coincide con l’apparenza, ma rimanda a una forza trasformativa, capace di orientare le scelte, educare lo sguardo e trasformare il modo di abitare il mondo. L’Italia è spesso definita il Paese bello: per il suo patrimonio storico-artistico, per i paesaggi, per la cultura diffusa, per la qualità della vita che sa esprimere. Tuttavia, in un contesto globale segnato da crisi economiche, tensioni geopolitiche, transizioni tecnologiche, denatalità e squilibri territoriali, la bellezza rischia di ridursi a mera rendita di posizione, a un prodotto da consumare. Il riconoscimento ricevuto dal giovane studente Salvatore è un esempio di come i nostri studenti siano capaci di confrontarsi con tematiche complesse, dimostrando sensibilità, intelligenza e spirito critico. La Borsa di Studio “CambiaMenti” rientra in un più ampio progetto promosso dal dipartimento “Coesione territoriale e Politiche regionali” di Anpit e il Centro Studi Articolo 46 - Impresa e Partecipazione, su delibera della Giunta Nazionale di Anpit, destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, per sensibilizzare le nuove generazioni al valore della persona in un tempo di profonde trasformazioni sociali, economiche e culturali. Nella Regione Sicilia sono due gli elaborati vincitori delle prove provinciali che concorreranno alla Borsa di Studio Regionale del valore d 1.000 euro, Niscemi (appunto con l’elaborato dello studente Salvatore Vicino), e Messina. L’elaborato che risulterà vincitore della prova regionale concorrerà a sua volta alla prova nazionale con lo scopo quindi di decretare i migliori tre elaborati sul territorio nazionale premiati con borse di studio del valore di 3.500 euro al primo posto, 2.000 euro al secondo posto e 1.000 euro al terzo posto. L’assegnazione del primo premio nazionale sarà effettuata durante lo svolgimento dell’evento Anpit organizzato a Taormina nella splendida cornice del Palazzo Corvaja il prossimo 21,22 e 23 maggio dal titolo “Apotheke”.