Borsa con coulisse, un accessorio sempre più diffuso: i dati di un mercato in grande crescita
Le borse con coulisse sono degli articoli che si stanno diffondendo sempre più, al punto che il relativo mercato fa registrare delle previsioni di crescita a dir poco altisonanti.
In quest’articolo andremo a scoprire queste statistiche facendo riferimento ad un report curato della società Data Bridge Market Research, pubblicato sul relativo sito Internet ufficiale.
Cosa contraddistingue queste borse e in quali ambiti sono utilizzate
Prima di entrare nel dettaglio è opportuno chiarire cosa sono, appunto, le borse con coulisse.
Questi accessori possono essere scelti in innumerevoli varianti a livello di dimensioni, colori ed estetica, ma tutti sono accomunati dalla medesima caratteristica tecnica, ovvero il particolare metodo di chiusura.
Tali borse si presentano come delle sacche, e in corrispondenza del relativo bordo è infilata una piccola cordicella, chiamata appunto coulisse; è sufficiente tirarla per chiudere la borsa in maniera impeccabile, senza il rischio che possa aprirsi.
Queste borse possono essere utilizzate per le esigenze più disparate, e lo stesso studio di Data Bridge Market Research indica quali sono, in tal senso, i settori più importanti.
Anzitutto, le borse con coulisse sono un accessorio sportivo, ideale per chi pratica le discipline più disparate, sono utilissime per chi viaggia e sono anche, a tutti gli effetti, un articolo fashion.
Inoltre, Data Bridge Market Research segnala come particolarmente interessante anche il settore del promotional gifting: nei principali e-commerce di gadget aziendali, come www.gadget48.com, è infatti possibile acquistare svariati tipi di borse con coulisse, personalizzabili con loghi e quant'altro si desideri.
Un mercato dal valore di 1,9 miliardi di dollari, destinato a crescere
Si diceva che il mercato delle borse con coulisse può vantare delle previsioni più che rosee per i prossimi anni, ma in realtà esso è già oggi su livelli considerevoli: secondo Data Bridge Market Research, infatti, il suo valore attuale su scala globale ammonta a 1,9 miliardi di dollari statunitensi (dato del 2024).
Il CAGR (acronimo di Compound Annual Growth Rate, ovvero tasso di crescita annuale) del settore è assolutamente altissimo, e chi ha dimestichezza nell’analisi dei mercati sa bene che percentuali simili rappresentano un’assoluta rarità: in riferimento al 2032, infatti, il settore dovrebbe svilupparsi con un CAGR del 44%, ciò significa che, in tale anno, il suo valore dovrebbe raggiungere quota 2,68 miliardi di dollari.
Ad oggi, il principale mercato internazionale è quello del Nord America, nel 2024, infatti, esso ha rappresentato il 29,91% del fatturato totale.
La regione Asia Pacific, invece, si segnala come quella che registrerà i tassi di crescita più elevati negli anni a venire; un fenomeno, questo, che secondo la società che ha condotto lo studio è dovuto ad una molteplicità di fattori quali crescente urbanizzazione, aumento del reddito medio disponibile e crescita della vendita al dettaglio, sia nei negozi fisici che online.
Il report in questione, inoltre, svela anche un’informazione interessante relativa ai materiali di realizzazione: quello in assoluto più comune è il nylon, il quale copre ben il 46,26% del totale, in termini di fatturato.