Boom di presenze alla Verga : in 6 mila al Salone del libro

Grande successo per la 4ª edizione del Salone del Libro “La Verga” di Gela: circa 6 mila visitatori in due giorni, 40 autori tra nomi nazionali e locali, e tanti laboratori per studenti.

Gela. Grande successo per la quarta edizione del Salone del Libro all’istituto comprensivo Giovanni Verga, che in appena due giornate ha registrato circa 6 mila visitatori, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più partecipati del territorio. Un risultato significativo che testimonia la crescente attenzione verso la lettura e la cultura, con una presenza massiccia di studenti, famiglie e appassionati. L’evento ha visto la partecipazione di circa 40 autori, tra cui anche nomi di rilievo nel panorama nazionale, inclusi scrittori presenti nelle classifiche della narrativa italiana.

Ampio spazio è stato riservato anche agli autori locali, valorizzando così il talento del territorio e offrendo loro una vetrina importante all’interno di un contesto dinamico e stimolante. Non sono mancati, inoltre, i laboratori interattivi dedicati agli studenti, che hanno partecipato attivamente a iniziative pensate per avvicinare i più giovani alla lettura in modo creativo e coinvolgente.

Tra le iniziative più originali e apprezzate, spicca quella promossa dal Club Leo Alpha Gela ATC, che ha realizzato un progetto di riqualificazione creativa trasformando tre vecchi frigoriferi in piccole librerie pubbliche.

Per chi desidera rivivere i momenti più significativi, sulle nostre pagine social ufficiali e sul canale 98 Telegela sarà possibile seguire i podcast realizzati durante il salone, con interviste e approfondimenti insieme agli autori protagonisti della manifestazione.