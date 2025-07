Boom di centisti, in aumento il numero dei "bravissimi" alla maturità 2025

Un traguardo che rappresenta il coronamento di anni di studio, sacrificio e passione, e che testimonia il valore della formazione offerta dalle scuole superiori della città.

Gela. Continua a crescere il numero di giovani studenti e studentesse che si sono distinti per merito e impegno, conseguendo il massimo dei voti agli Esami di Stato 2024/2025.



Ecco i nomi degli studenti che hanno ottenuto 100/100:



Salvatore Amoroso – Classe 5B, I.I.S.S. “E. Majorana” – Nautico, indirizzo Macchinisti

Giampiccolo Samuele – Classe 5 CMN, I.I.S.S. “E. Majorana” – Conduzione del Mezzo Navale

Cinardi Salvatore – Classe 5 CMN, I.I.S.S. “E. Majorana” – Conduzione del Mezzo Navale

Nisselino Ivan – Classe 5 CMN, I.I.S.S. “E. Majorana” – Conduzione del Mezzo Navale

Eugenio Tasconi – Classe 5A, I.I.S.S. “E. Majorana” – Produzione Industriale per il Made in Italy

Marika Cardaci – Classe 5, Liceo Artistico “E. Majorana” – indirizzo Fashion Design

Ha ottenuto 100 e lode Simone Scerra, studente del Liceo Classico Eschilo appartenente alla sez. D. Un traguardo che rappresenta il coronamento di anni di studio, sacrificio e passione.



Dall’Istituto “Luigi Sturzo” – Sezione Alberghiera, arrivano altri brillanti risultati:

Cassie Schembri – Classe 5AAC, I.I.S. “L. Sturzo”

Orazio Infurna, Pisano Sofia, Di Fede Alessia – Classe 5AAC, I.I.S. “L. Sturzo”

I quattro studenti dello Surzo hanno ottenuto 100/100 alla maturità.