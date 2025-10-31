Bonifica terreni insaturi nel sito Eni, Libero Consorzio rilascia autorizzazione unica ambientale

Il ministero, a inizio ottobre, con una nota specifica, ha chiesto “aggiornamenti” sulla procedura e sul rilascio dell'autorizzazione unica ambientale

Gela. I progetti di messa in sicurezza e bonifica dei terreni insaturi, in diverse aree interne al sito locale di Eni, sono stati più volte al centro di disamine su vari livelli, anzitutto ministeriali. Il rilascio delle autorizzazioni necessarie è la fase sicuramente più farraginosa e lunga. Sono parecchi gli iter aperti. Dalla divisione V della direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente, nelle scorse settimane, era partito un sollecito, rivolto sia agli uffici del Libero Consorzio di Caltanissetta sia a quelli comunali. E' stata richiesta la chiusura della procedura di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, in questo caso per gli interventi di bonifica previsti nelle aree delle isole 2,6,9 e 17, tutte interne allo stabilimento della multinazionale. I funzionari del Libero Consorzio, dopo aver acquisito ulteriori integrazioni documentali, hanno chiuso positivamente la conferenza di servizi decisoria, adottando l'autorizzazione unica ambientale, che rispetto a questo progetto riguarda in prevalenza le emissioni e gli impatti acustici. La prima istanza di Eni risaliva, in questo procedimento, a due anni fa. Gli uffici nisseni hanno definito l'autorizzazione, facendo riferimento alla documentazione trasmessa dal Suap del Comune di Gela. Gli atti appena finalizzati dal Libero Consorzio saranno inviati al Suap comunale, “per i provvedimenti consequenziali”. Il ministero, a inizio ottobre, con una nota specifica, ha chiesto “aggiornamenti” sulla procedura e sul rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, passaggio necessario per dare seguito all'iter ancora in essere finalizzato appunto agli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei terreni insaturi delle aree interne allo stabilimento di contrada Piana del Signore.