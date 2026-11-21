Ambiente Bonifica terreni insaturi Eni, variante al piano per l'isola 14 della raffineria

Le aree dell'isola 14 che rientrano nel progetto di bonifica sono quelle del magazzino oli, dei serbatoi e della zona silos

Gela. E' uno degli interventi previsti nel piano complessivo di bonifica dei terreni insaturi dell'area locale di Eni, dettato dalle autorità. Per l'isola 14 del sito industriale, dove nel tempo è stato in produzione anche l'impianto polietilene, la società Versalis, che è parte integrante della multinazionale Eni, ha presentato una variante al progetto operativo di bonifica. Variante, accompagnata dalla documentazione tecnica, che sarà oggetto di conferenza di servizi decisoria, indetta dagli uffici del ministero dell'ambiente. La proposta di variante, formalizzata da Versalis, risale a due anni fa. Gli uffici ministeriali, adesso, dopo aver ottenuto i pareri di tutti gli enti coinvolti, compreso il Comune di Gela, hanno dato il via alla fase della conferenza decisoria. Le aree dell'isola 14 che rientrano nel progetto di bonifica sono quelle del magazzino oli, dei serbatoi e della zona silos, per oltre 1.400 metri quadrati. Tra le attività previste nel piano di bonifica, il "finissaggio con spandimento sul fondo scavo di prodotto a lento rilascio di ossigeno", il "riempimento delle aree di scavo" e i "ripristini dei sottoservizi in uso e delle superfici".